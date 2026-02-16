Ausblick: Beta Bionics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beta Bionics wird am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,403 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 48,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 30,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 20,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,938 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,260 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 98,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 65,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at