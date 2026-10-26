Beta Bionics Aktie

Beta Bionics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZGL / ISIN: US08659B1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Beta Bionics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beta Bionics gibt am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,523 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Beta Bionics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 34,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,016 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,810 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 126,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 100,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Beta Bionics Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Beta Bionics Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beta Bionics Inc Registered Shs 19,16 -0,93% Beta Bionics Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen