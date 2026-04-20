Beta Bionics Aktie

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WKN DE: A40ZGL / ISIN: US08659B1026

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Beta Bionics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Beta Bionics stellt am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,503 USD. Dies würde einen Gewinn von 45,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Beta Bionics -0,930 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Beta Bionics 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 27,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 52,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Beta Bionics 17,6 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,975 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,810 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 132,6 Millionen USD, gegenüber 100,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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