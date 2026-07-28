Ausblick: Beta Bionics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beta Bionics wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,581 USD. Dies würde einen Verlust von 48,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Beta Bionics -0,390 USD je Aktie vermeldete.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 35,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Beta Bionics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,4 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,186 USD, gegenüber -1,810 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 133,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 100,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at