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WKN DE: A41PQV / ISIN: US0869211039

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: BETA Technologies A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BETA Technologies A wird am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,588 USD. Dies würde einen Gewinn von 70,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem BETA Technologies A -1,970 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll BETA Technologies A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,85 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,267 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,200 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 35,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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