BETA Technologies A
WKN DE: A41PQV / ISIN: US0869211039
|
08.03.2026 07:01:06
Ausblick: BETA Technologies A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BETA Technologies A präsentiert am 09.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,517 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 77,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BETA Technologies A einen Umsatz von 4,4 Millionen USD eingefahren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -5,401 USD, gegenüber -1,370 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 31,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 15,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
