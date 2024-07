Ausblick: Betsson Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Betsson Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,340 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Betsson Registered B 0,360 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 17,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 270,6 Millionen EUR gegenüber 230,1 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,38 EUR je Aktie, gegenüber 1,34 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,07 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 980,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at