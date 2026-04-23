Ausblick: Betsson Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Betsson Registered B wird am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,287 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,93 SEK je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 292,4 Millionen EUR betragen, verglichen mit 3,30 Milliarden SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,25 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,22 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 13,25 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at