04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Betsson Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Betsson Registered B wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,341 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,30 SEK erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 307,3 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,53 Milliarden SEK erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 15,08 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,20 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 12,66 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

