Betsson AB Registered b Aktie
WKN DE: A40HBD / ISIN: SE0022726485
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Betsson Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Betsson Registered B wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,341 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,30 SEK erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 307,3 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,53 Milliarden SEK erzielt wurde.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 15,08 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,20 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 12,66 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
