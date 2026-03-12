Better Home & Finance Aktie
WKN DE: A40L86 / ISIN: US08774B5084
|
12.03.2026 07:01:06
Ausblick: Better Home Finance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Better Home Finance wird am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2,008 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -3,900 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 33,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 40,7 Millionen USD gegenüber 30,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,443 USD, gegenüber -13,650 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 161,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 129,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
