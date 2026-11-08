Better Home & Finance Aktie

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WKN DE: A40L86 / ISIN: US08774B5084

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Better Home Finance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Better Home Finance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,497 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Better Home Finance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -7,747 USD je Aktie, gegenüber -10,800 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 206,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 204,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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