Ausblick: Better Home Finance stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Better Home Finance lädt am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,738 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -3,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Better Home Finance in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 47,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 37,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,444 USD, gegenüber -10,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 263,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 204,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at