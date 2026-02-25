Ausblick: Betterware de Mexico gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Betterware de Mexico wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Betterware de Mexico im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,42 MXN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 USD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,85 Milliarden MXN für Betterware de Mexico, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 188,0 Millionen USD erzielt wurde.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 36,72 MXN. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 14,21 Milliarden MXN, nachdem im Fiskaljahr zuvor 769,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at