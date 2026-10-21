Betterware de Mexico Aktie
WKN DE: A2QAZF / ISIN: MX00BW020002
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Betterware de Mexico legt Quartalsergebnis vor
Betterware de Mexico äußert sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 11,09 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Betterware de Mexico noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 USD in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 4,54 Milliarden MXN erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 181,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 39,95 MXN je Aktie, gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 17,23 Milliarden MXN. Im Vorjahr waren 741,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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