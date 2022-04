Ausblick: Betterware de Mexico legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Betterware de Mexico präsentiert in der am 28.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 10,26 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Betterware de Mexico ein EPS von 17,45 MXN je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,51 Milliarden MXN – das würde einem Abschlag von 13,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,90 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 48,07 MXN aus, während im Vorjahreszeitraum 49,41 MXN vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,23 Milliarden MXN in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,04 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at