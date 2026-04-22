Ausblick: Betterware de Mexico präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Betterware de Mexico wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 7,79 MXN aus. Im letzten Jahr hatte Betterware de Mexico einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,55 Milliarden MXN betragen, verglichen mit 171,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 41,87 MXN, gegenüber 1,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 16,48 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 742,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at