Ausblick: Betterware de Mexico präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Betterware de Mexico gibt am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 9,52 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Betterware de Mexico noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 USD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,86 Milliarden MXN erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 182,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 44,17 MXN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 17,29 Milliarden MXN, gegenüber 741,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at