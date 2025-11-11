Ausblick: Bewi ASA Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bewi ASA Registered lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,018 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,470 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 200,4 Millionen EUR betragen, verglichen mit 2,96 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,135 EUR aus. Im Vorjahr waren -1,750 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 800,0 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 8,99 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at