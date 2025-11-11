Bewi ASA Registered Shs Aktie

Bewi ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QBBR / ISIN: NO0010890965

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Bewi ASA Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bewi ASA Registered lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,018 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,470 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 200,4 Millionen EUR betragen, verglichen mit 2,96 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,135 EUR aus. Im Vorjahr waren -1,750 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 800,0 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 8,99 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bewi ASA Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Bewi ASA Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bewi ASA Registered Shs 1,38 1,17% Bewi ASA Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen