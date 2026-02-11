Ausblick: Bewi ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bewi ASA Registered wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bewi ASA Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,017 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,820 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 194,8 Millionen EUR, was einem Umsatz von 2,24 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,033 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,750 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 799,6 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 8,99 Milliarden NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

