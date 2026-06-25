Ausblick: Beyond Air stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Beyond Air wird am 26.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,567 USD gegenüber -1,800 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,3 Millionen USD – ein Plus von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Air 1,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,773 USD aus, während im Fiskalvorjahr -13,800 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 8,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at