Ausblick: Beyond Air zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Air lädt am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,750 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -3,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 100,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -3,842 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -13,800 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,3 Millionen USD, gegenüber 3,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at