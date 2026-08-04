Beyond Meat Aktie

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WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091

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Erwartungen der Experten 04.08.2026 07:15:06

Ausblick: Beyond Meat legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Beyond Meat legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beyond Meat gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten erwarten.

Beyond Meat wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,076 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 62,4 Millionen USD aus - eine Minderung von 16,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Beyond Meat einen Umsatz von 75,0 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,322 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,830 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 240,8 Millionen USD, gegenüber 275,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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Beyond Meat-Aktie rutscht ab: Umsatz nimmt ab - Verlust schrumpft weniger als erhofft

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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