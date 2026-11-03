Beyond Meat Aktie
WKN DE: A42J38 / ISIN: US08862E3071
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Beyond Meat wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,966 USD. Das entspräche einem Gewinn von 95,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -43,200 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 62,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,466 USD, während im vorherigen Jahr noch -54,900 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 245,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 275,5 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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