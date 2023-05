Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Beyond Meat öffnet am 10.05.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,013 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,580 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 91,7 Millionen USD - ein Minus von 16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 109,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,481 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 390,1 Millionen USD, gegenüber 418,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

