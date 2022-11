Ausblick: Bezeq The Israel Telecommunication gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bezeq The Israel Telecommunication wird am 16.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,155 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,159 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bezeq The Israel Telecommunication in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 666,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 679,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,632 USD, gegenüber 0,666 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at