Ausblick: Bezeq The Israel Telecommunication gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bezeq The Israel Telecommunication lädt am 24.05.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,173 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,231 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bezeq The Israel Telecommunication in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 705,2 Millionen USD im Vergleich zu 684,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,632 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,666 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,80 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at