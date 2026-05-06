Ausblick: BGC Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BGC Group A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass BGC Group A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,405 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll BGC Group A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 923,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 662,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 39,31 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD, gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 3,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,94 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at