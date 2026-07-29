BGC Grou a Aktie
WKN DE: A3EQAC / ISIN: US0889291045
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: BGC Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BGC Group A wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,335 USD aus. Im letzten Jahr hatte BGC Group A einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll BGC Group A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 812,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 781,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,99 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, gegenüber 0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,94 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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