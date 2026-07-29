Ausblick: BGC Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BGC Group A wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,335 USD aus. Im letzten Jahr hatte BGC Group A einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll BGC Group A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 812,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 781,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,99 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, gegenüber 0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,94 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at