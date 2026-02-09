Ausblick: BGF Retail gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BGF Retail öffnet am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2659,40 KRW aus. Im letzten Jahr hatte BGF Retail einen Gewinn von 2516,00 KRW je Aktie eingefahren.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent auf 2.293,20 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.216,47 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10856,38 KRW je Aktie, gegenüber 11301,00 KRW je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 9.064,14 Milliarden KRW. Im Fiskaljahr zuvor waren 8.698,76 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at