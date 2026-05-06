BGF Retail Aktie
WKN DE: A2H6MH / ISIN: KR7282330000
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: BGF Retail stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BGF Retail wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1222,99 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 773,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2.088,04 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.016,47 Milliarden KRW umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12144,61 KRW, gegenüber 11303,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 9.385,56 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 9.061,22 Milliarden KRW generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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