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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Bharat Dynamics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bharat Dynamics stellt am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,06 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 512,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,500 INR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 65,66 Prozent auf 4,11 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Bharat Dynamics noch 2,48 Milliarden INR umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,49 INR, wohingegen im Vorjahr noch 11,47 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,62 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 24,42 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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