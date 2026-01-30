Bharat Dynamics Aktie

Bharat Dynamics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE171Z01026

30.01.2026 07:01:06

Ausblick: Bharat Dynamics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bharat Dynamics wird am 31.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 5,63 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,01 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bharat Dynamics in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 10,73 Milliarden INR im Vergleich zu 8,32 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 24,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 14,99 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 46,04 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 33,45 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Bharat Dynamics Ltd Registered Shs 1 537,60 0,44%

