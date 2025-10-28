Ausblick: Bharat Heavy Electricals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bharat Heavy Electricals präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,926 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 208,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 65,84 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 79,39 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,96 INR, gegenüber 1,53 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 365,45 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 281,18 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at