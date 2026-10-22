Bharat Petrol Aktie

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WKN: 945993 / ISIN: INE029A01011

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Bharat Petrol informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bharat Petrol lädt am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 10,75 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bharat Petrol 14,49 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 49,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1.568,60 Milliarden INR gegenüber 1.049,46 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 18,31 INR je Aktie, gegenüber 60,49 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 31 Analysten durchschnittlich auf 5.509,57 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 4.520,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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