Ausblick: Bharat Petrol stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bharat Petrol stellt am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 9,04 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 10,28 INR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bharat Petrol in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1.220,27 Milliarden INR im Vergleich zu 1.112,30 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 58,66 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 31,21 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4.340,86 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4.402,64 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at