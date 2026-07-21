Bharat Petrol Aktie
WKN: 945993 / ISIN: INE029A01011
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Bharat Petrol stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bharat Petrol wird am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -26,315 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 16,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Bharat Petrol nach den Prognosen von 17 Analysten 1.325,15 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.125,51 Milliarden INR umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 17,87 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 60,49 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 31 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5.342,24 Milliarden INR, gegenüber 4.552,28 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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