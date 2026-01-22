Bharat Petrol Aktie

WKN: 945993 / ISIN: INE029A01011

22.01.2026 07:01:06

Ausblick: Bharat Petrol vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bharat Petrol wird am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 16,02 INR. Dies würde einem Zuwachs von 79,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bharat Petrol 8,91 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Minus von 4,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.083,52 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1.131,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

25 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 53,90 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 31,21 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 30 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4.214,66 Milliarden INR, gegenüber 4.402,64 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Bharat Petrol 353,80 0,37%

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

