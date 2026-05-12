Bharti Airtel Aktie

Bharti Airtel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0N9BS / ISIN: INE397D01024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Bharti Airtel legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bharti Airtel präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 12,56 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bharti Airtel ein EPS von 19,02 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 548,37 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 14,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bharti Airtel einen Umsatz von 478,76 Milliarden INR eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 31 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 46,35 INR, gegenüber 58,00 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 32 Analysten durchschnittlich auf 2.107,94 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1.729,85 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bharti Airtel Ltd.

mehr Nachrichten