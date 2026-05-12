Ausblick: Bharti Airtel legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bharti Airtel präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 12,56 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bharti Airtel ein EPS von 19,02 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 548,37 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 14,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bharti Airtel einen Umsatz von 478,76 Milliarden INR eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 31 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 46,35 INR, gegenüber 58,00 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 32 Analysten durchschnittlich auf 2.107,94 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1.729,85 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at