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WKN DE: A0N9BS / ISIN: INE397D01024

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Bharti Airtel präsentiert Quartalsergebnisse

Bharti Airtel lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bharti Airtel die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bharti Airtel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,41 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 11,72 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,38 Prozent auf 601,68 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Bharti Airtel noch 521,45 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 32 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 63,21 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 45,96 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 33 Analysten auf durchschnittlich 2.441,08 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 2.109,73 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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