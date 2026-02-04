Bharti Airtel Aktie

WKN DE: A0N9BS / ISIN: INE397D01024

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bharti Airtel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bharti Airtel äußert sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 11,26 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 25,54 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bharti Airtel in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 534,22 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 451,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 48,21 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 58,00 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.096,88 Milliarden INR, gegenüber 1.729,85 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Bharti Airtel Ltd.

Analysen zu Bharti Airtel Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Bharti Airtel Ltd.

