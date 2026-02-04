Bharti Airtel Aktie
WKN DE: A0N9BS / ISIN: INE397D01024
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bharti Airtel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bharti Airtel äußert sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 11,26 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 25,54 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bharti Airtel in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 534,22 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 451,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 48,21 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 58,00 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.096,88 Milliarden INR, gegenüber 1.729,85 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bharti Airtel Ltd.
|
04.02.26
|Ausblick: Bharti Airtel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Bharti Airtel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bharti Airtel Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Bharti Airtel Ltd.
|1 992,05
|-1,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.