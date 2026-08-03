Bharti Airtel Aktie

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WKN DE: A0N9BS / ISIN: INE397D01024

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Bharti Airtel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bharti Airtel präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,56 INR gegenüber 10,26 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 571,78 Milliarden INR – ein Plus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bharti Airtel 494,63 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 64,30 INR im Vergleich zu 45,96 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 34 Analysten durchschnittlich bei 2.400,97 Milliarden INR, gegenüber 2.109,73 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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