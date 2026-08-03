Ausblick: Bharti Hexacom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bharti Hexacom wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Bharti Hexacom für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,75 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,83 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 24,63 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 8,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,63 Milliarden INR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 47,63 INR aus. Im Vorjahr waren 34,66 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 106,90 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 93,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at