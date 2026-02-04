Ausblick: Bharti Hexacom stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bharti Hexacom veröffentlicht am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 9,25 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bharti Hexacom ein EPS von 5,22 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 23,76 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bharti Hexacom einen Umsatz von 22,51 Milliarden INR eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,76 INR, wohingegen im Vorjahr noch 29,87 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 95,23 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 85,48 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at