Ausblick: Bharti Infratel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bharti Infratel wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,71 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,17 Prozent auf 82,81 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Bharti Infratel noch 77,27 Milliarden INR umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,28 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 37,31 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 327,10 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 301,23 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at