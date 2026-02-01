Bharti Infratel Aktie

Bharti Infratel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1KA7R / ISIN: INE121J01017

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bharti Infratel stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bharti Infratel wird am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,56 INR. Das entspräche einer Verringerung von 56,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 15,18 INR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 9,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 82,72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,47 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,15 INR im Vergleich zu 37,31 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 329,83 Milliarden INR, gegenüber 301,23 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Bharti Infratel Ltd 443,30 0,35% Bharti Infratel Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

