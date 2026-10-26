Bharti Infratel Aktie
WKN DE: A1KA7R / ISIN: INE121J01017
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bharti Infratel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bharti Infratel wird am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bharti Infratel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,01 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,97 INR je Aktie gewesen.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 85,87 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,88 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 28,09 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 27,09 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 344,75 Milliarden INR, gegenüber 324,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bharti Infratel Ltd
|
07:01
|Ausblick: Bharti Infratel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Bharti Infratel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.07.26
|Ausblick: Bharti Infratel präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Bharti Infratel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bharti Infratel Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Bharti Infratel Ltd
|380,00
|0,21%