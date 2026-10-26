Bharti Infratel Aktie

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WKN DE: A1KA7R / ISIN: INE121J01017

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Bharti Infratel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bharti Infratel wird am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bharti Infratel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,01 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,97 INR je Aktie gewesen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 85,87 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,88 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 28,09 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 27,09 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 344,75 Milliarden INR, gegenüber 324,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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