Bicara Therapeutics Aktie
WKN DE: A40GQB / ISIN: US0554771032
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bicara Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bicara Therapeutics stellt am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,820 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,486 USD, gegenüber -2,520 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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