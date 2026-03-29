Bicara Therapeutics Aktie

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WKN DE: A40GQB / ISIN: US0554771032

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: Bicara Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bicara Therapeutics wird sich am 30.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,672 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,516 USD, gegenüber -4,050 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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