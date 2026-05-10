Bicara Therapeutics Aktie

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WKN DE: A40GQB / ISIN: US0554771032

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Bicara Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bicara Therapeutics äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Verlust von -0,652 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,732 USD aus. Im Vorjahr waren -2,520 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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