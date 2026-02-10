Bien Sparebank ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D3XV / ISIN: NO0012706763
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bien Sparebank ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bien Sparebank ASA Registered wird am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 2,10 NOK je Aktie gegenüber 2,74 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 41,6 Millionen NOK – das würde einem Abschlag von 52,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 86,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 10,80 NOK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 10,70 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 160,7 Millionen NOK, gegenüber 337,7 Millionen NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
